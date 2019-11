Nederlandse tropenarts in quarantaine met zeldzame besmettelijke ziekte

Een Nederlandse tropenarts is in Sierra Leone besmet geraakt met een zeldzame, besmettelijke ziekte. De man heeft lassakoorts, die veroorzaakt wordt door het lassavirus. De arts is naar Nederland gerepatrieerd met een speciale vlucht en ligt nu in quarantaine in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hoe het met de man gaat, kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in verband met zijn privacy niet zeggen. Muizen kunnen het verspreiden Het lassavirus komt vooral voor in delen van West-Afrika, zoals in Sierra Leone. Bepaalde muizen kunnen het virus verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden. Zo'n 80 procent van de mensen die besmet zijn geraakt met het virus, krijgt geen klachten. Maar soms krijgen mensen die besmet zijn geraakt zulke ernstige klachten dat ze eraan overlijden. Zeldzaam in Nederland Het virus komt in Nederland maar zelden voor. De afgelopen 40 jaar is de ziekte maar twee keer vastgesteld, de laatste keer in 2000. Het ging toen om een ernstig zieke man die kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was geweest als chirurg. Op dit moment onderzoeken de GGD en het RIVM met wie de arts contact heeft gehad om eventuele verspreiding in Nederland te voorkomen.