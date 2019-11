Handgranaat op trap stadhuis Haarlem, politie doet onderzoek

In februari won Wienen, samen met andere bedreigde burgemeester, de Machiavelliprijs. Een prijs voor een 'opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie'. "De bedreigde burgemeester is een publiek instituut dat niet meer in staat is publiek te communiceren vanwege geweldsdreiging", stelde het juryrapport.

Eerder ontruimd

In maart van dit jaar werd de Grote Markt in Haarlem ook al afgezet nadat er een verdacht pakket werd gevonden bij het stadhuis. Dat bleek later een lege koffer te zijn.