25 verstekelingen gevonden in koelcontainer op veerboot Vlaardingen, chauffeur aangehouden

Volgens de politie stond de koelcel aan toen de verstekelingen gevonden werden. De vrachtwagen is in beslag genomen, de chauffeur is aangehouden. Het is nog onduidelijk of hij wist van de verstekelingen. Hij wordt verhoord.

Boot van Britannia Seaways

De migranten zaten op een veerboot van Britannia Seaways. De boot werd tijdens de terugkeer naar de haven begeleid door een reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en een waterpolitieboot.