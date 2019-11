'Advocaat Philippe Schol neergeschoten vanwege Nederlandse kwestie'

"De uitgewisselde informatie laat zien dat de achtergronden en het motief voor de schoten vermoedelijk in Nederland moeten worden gezocht", laat het Openbaar Ministerie in het Duitse Münster weten. Wat de aanleiding voor de beschieting zou zijn geweest, laat justitie in het midden.

Beschoten vanuit rijdende auto

De 43-jarige Schol werd begin deze maand beschoten bij zijn huis in de grensplaats Gronau. Hij raakte gewond en lag enkele dagen in een ziekenhuis. Hij werd beschoten vanuit een rijdende auto met een Nederlands kenteken. In die auto zouden meerdere mensen hebben gezeten.