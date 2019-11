Verdachte Nijmegen aangehouden na dreiging met geweld

De man zou zich hebben verschanst in een kantoorpand in de omgeving van de Hertogstraat. Volgens onbevestigde berichten zou hij ook hebben geschoten. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Mogelijk gijzeling

In het gebouw waar hij zat, is de organisatie voor begeleid wonen Woonzorgnet gevestigd. In het pand zitten zestien woonstudio's voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en autisme, een gemeenschappelijke ruimte en een kantoor van de organisatie.

Een deel van de bewoners werd met begeleiders de straat op gestuurd. Agenten op straat droegen kogelwerende vesten en publiek werd op grote afstand gehouden. Een onderhandelaar en een bijzondere eenheid wisten hem uiteindelijk te overmeesteren.

Veel onduidelijk

Wat het motief of de aanleiding van het incident was, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of de man een bewoner was. De politie zegt zelf 'nog heel veel vragen' te hebben 'waarop mogelijk woensdag een antwoord komt'.