Erwin begon rechtszaak na skidrama én won: 'Ongeluk kostte tienduizenden euro's'

Er volgden meerdere zittingen in Innsbruck. Erwin is een keer naar Oostenrijk gevlogen om een zitting bij te wonen. "Een paar dagen voor de zitting werd nog een hele reconstructie gemaakt van het ongeluk en er vond een medisch onderzoek plaats. Voor de reconstructie werd een zeer ervaren deskundige ingezet, maar het proces was soms ook lastig te volgen. Ik moest zelf skiën op de plek van het ongeluk en alles werd in kaart gebracht."

Oog in oog met de dader

Zijn schadeclaim was enkele tienduizenden euro's: het bedrag bestond uit de gemiste inkomsten en allerlei onkosten die Erwin had gemaakt. Hij wist dat de jonge Duitser die het ongeluk had veroorzaakt, verzekerd was. "Ik wist dus dat hij persoonlijk niet in problemen zou raken als ik in het gelijk zou worden gesteld."

In de rechtbank van Innsbruck stond Erwin voor het eerst na het ongeluk oog in oog met de jongen die hem zo bruut onderuit had gesnowboard. Ook daar: geen woord van excuses. "Ik ben in de rechtszaal naar hem toegelopen en heb hem de hand geschud. Maar ook daar zei hij niets. Geen woord. Dat raakt je."