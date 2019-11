Vrijdagochtend zeldzame sterrenregen te zien

Het hoogtepunt van de α-monocerotiden is vrijdagochtend rond 5.48 uur te zien, vertelt Buienradar-weerman William Huizinga. "Als je wilt gaan kijken, dan heb je tussen 5.00 en 7.00 uur de beste kans om iets te zien." Rond die tijd zijn er tussen de 45 en 225 vallende sterren per uur.

Bewolking

Maar of je ze echt gaat zien, is nog afhankelijk van de bewolking. "Die lijkt er vooralsnog wel te zijn vrijdagochtend, maar in dit jaargetijde kunnen de verwachtingen zo weer veranderen, dus er is nog hoop. Zoals het er nu naar uitziet, zouden er in het noorden en Zeeland gaatjes in het wolkendek kunnen vallen. Je moet voor je zien dat je dan door een sleutelgat kijkt, dus de kans dat je iets ziet is helaas wel kleiner dan bij een kraakheldere hemel."

Wie het erop gaat wagen, krijgt van Huizinga het advies om zich warm aan te kleden. Rond die tijd is het zo'n 2 graden buiten, en als er opklaringen zijn mogelijk nog frisser. "Als je dan twee uur stilstaat dan kan dat best koud aanvoelen."

Lichtvervuiling

Verder is het advies om op een plek te gaan staan waar zo min mogelijk lichtvervuiling is (bijvoorbeeld van straatlantaarns of andere natuurlijk en onnatuurlijke lichtbronnen) en in een hoek van 36 graden in zuidzuidwestelijke richting te kijken. "Heb je om 7.30 uur nog niets gezien, dan kan je wel weer naar binnen gaan. Rond die tijd begint het te schemeren en dan is het gebeurd."