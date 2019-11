Opa van Max Verstappen overleden in hospice

In 2017 werd er kanker geconstateerd bij opa Verstappen. Hij bracht de laatste dagen van zijn leven door in een hospice, waar hij vandaag is overleden.

Samen met opa naar Max kijken

Frans Verstappen was vaak te vinden in café Housmans in het Limburgse Montfort, waar fans van Max elke wedstrijd samenkomen om naar de race te kijken.

Samen met opa gingen ze door het dolle heen als Max weer een wedstrijd won. De beelden van een juichende Frans gingen heel Nederland door.