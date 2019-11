Nederlands meisje (13) in bad geëlektrocuteerd door telefoon

Het meisje was korte tijd bewusteloos en ze had last van spiersamentrekkingen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar twee diepe brandwonden werden ontdekt. Eentje in haar hand, de andere op haar buik.

Geheugenverlies

Het meisje had last van geheugenverlies, dus ze kon zelf niet vertellen wat er nou precies was gebeurd. Maar door onder meer de spiersamentrekkingen en de brandwonden was te concluderen dat het meisje onder stroom was komen te staan.