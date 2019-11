Japanse tv naar Apeldoorn voor intocht: 'Pietendebat boeit Japanners'

Researcher Farjallah werkt al een paar jaar voor de Japanse publieke omroep NHK. Ze werkt vanuit Brussel en maakt allerlei nieuwsverhalen voor een miljoenenpubliek in Japan. "We zijn, zeg maar, de BBC van Japan", zegt ze telefonisch tegen RTL Nieuws.

Het is voor het eerst dat de nationale omroep van Japan verslag doet van de intocht. "We vinden het feest interessant, maar we zijn vooral geïnteresseerd in de traditie en de discussie rondom Zwarte Piet die gaande is in jullie land."

Japanners houden van tradities

Haar opdracht is om met haar team een item te maken van 4 tot 5 minuten voor een nieuwsuitzending, begin december. "Het wordt een groot onderwerp in onze uitzending. We gaan niet alleen naar de intocht, maar ook naar een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Den Bosch", zegt Nourhen.

Japanners kennen Sinterklaas niet. "Dat moeten we dus eerst goed uitleggen.Japanners houden enorm van tradities, dus ze zijn ongetwijfeld gefascineerd."

Goede balans

Ook de discussie over de kleur van Piet zal miljoenen Japanners boeien, vermoedt de journaliste. "In Japan zijn tradities erg waardevol. Ik denk dat veel Japanners heel goed snappen dat het afschaffen van een traditie ingewikkeld ligt. De gevoeligheid zullen ze begrijpen."

Ze vervolgt: "We willen het zwartepietendebat van beide kanten belichten. Het is belangrijk om de voor- en tegenstanders uiteen te zetten en daarin een goede balans te vinden. Het is belangrijk om dat zorgvuldig te doen."