Buurman Jan ziet hoe agent Carla neerschiet: 'Ineens was het beng, beng'

"Ik liep achter haar aan, zei tegen de politie: oh my god, ze loopt richting de school. Godzijdank liep ze die straal voorbij. Op het moment dat ze daar voorbij liep, stopte een politieauto halverwege de straat. Agenten riepen: laat je wapen vallen, alles laten vallen! De ene agent spoot pepperspray, de andere vuurde een waarschuwingsschot."

Agent aanvallen

"Carla rende weg. De politie ging eromheen staan. Carla draaide zich om, met het mes. Ze wilde de agent aanvallen. Die schrok, stapte achteruit en viel. Ineens was het 'beng, beng'. Twee klappen. Ze liep nog even half, maar zakte toen in elkaar. Ik rende erheen, riep: CARLA!"

"Ik ben blij dat niemand anders het heeft gezien. Vooral de kinderen niet, daar was ik bang voor."

Carla mocht dan verward zijn, het was een lieve vrouw, wil Jan benadrukken. "Ze was lief, zorgzaam, ook voor de buurt. Vorig jaar had ze nog alles schoongemaakt en gesnoeid. Maar ze draaide helemaal door. We hebben zo veel gebeld met instanties, maar ze werd niet geholpen. Dat maakt me zo boos."