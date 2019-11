Benen verbrijzeld, toekomst weg: trauma na ongeluk kind onderschat

Psycholoog Els van Meijel heeft de afgelopen jaren tientallen kinderen gevolgd die door een ongeluk op de spoedeisende hulp in het AMC terechtkwamen. Deze week promoveerde ze op dit onderzoek.

Automatisme

Aanrijdingen, scooterongevallen, een val met de fiets, complexe breuken: Van Meijel zag van alles voorbij komen.

De onderzoeker schrok hoe ermee werd omgesprongen. "De zorg in spoedeisende situaties is eigenlijk alleen maar gericht op het fysieke letsel, maar voor de psychische gevolgen daarna is bijna geen oog. Er wordt ook vaak verwacht dat het automatisch goed gaat met kinderen als ze niet ernstig gewond zijn geraakt of als er geen blijvend letsel is."

Tegen een paal geknald

Ze volgde 147 kinderen, onder wie een 16-jarige jongen die met volle vaart met zijn scooter tegen een paal knalde. "Door de enorme smak waren zijn benen verbrijzeld. Een ambulance werd gebeld en de tiener werd naar de spoedeisende hulp gebracht. Daar ontfermde een heel team zich in de traumakamer over het kind. Denk aan neurochirurgen, kinder-anesthesiologen en traumachirurgen."

Na de operatie lag de jongen dagen in het ziekenhuis met zijn benen in stangen. "Aandacht voor de psychische impact van het ongeluk was er nauwelijks. Hooguit van een verpleegkundige die even de tijd nam voor een praatje, maar geen professionele hulp."