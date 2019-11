Dirco laat werkgever KLM op zijn rug tatoeëren

Wit, nu op vakantie in Thailand, vertelt via WhatsApp dat hij vliegtuigen 'altijd al mooi' vond. "Ik wilde piloot worden, maar had iets te slechte ogen." Via een goede kennis kwam hij op zijn 16de op de bedrijfsschool van KLM terecht. 36 jaar later werkt hij er nog altijd met veel plezier. "Ik werk er al zo lang dat ik bij het meubilair hoor", lacht hij.

Prachtvliegtuig

Op vakantie in Thailand, waar hij met zijn Thaise vrouw is, voegde hij de daad bij het woord. "Eerst wilde ik alleen het vliegtuig laten tatoeëren. Ik was met de 747 naar Sint-Maarten gevlogen en 13 jaar geleden vloog ik wel drie keer per jaar met het toestel naar Thailand, waar ik mijn vrouw had ontmoet. Ik vind het gewoon een prachtvliegtuig met zijn vier motoren, en vond het heel prettig vliegen."