Ziekenhuis laat hond afscheid nemen van stervend baasje: 'Hij nestelde zich op bed'

Een foto van de hond in bed van zijn stervende baasje, is door het ziekenhuis op Facebook gezet. In een paar uur tijd is het bericht al massaal gedeeld.

Belangrijk

Tegen RTV Noord zegt de hoofdverpleegkundige dat het vaker gebeurt dat dier en baasje afscheid nemen, maar het bljift wel bijzonder. "We vinden het belangrijk dat als er zo'n nauwe band is tussen baasje en hond, dat er dan ook afscheid genomen kan worden."