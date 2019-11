2019 nu al recordjaar cokevangst in Rotterdamse haven

Eerder werd al bekend dat dit weekend werd in de haven 300 kg werd onderschept, maar nu blijkt dat er ook nog een partij van 660 kilo is gevonden.

Verstopt in koffiebalen

Voor de partij van 300 kilo zijn drie mannen tussen de 22 en 28 jaar opgepakt. "De andere partij van 660 kilo maakt deel uit van een ander onderzoek en hebben we om die reden niet eerder naar buiten gebracht", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De coke van 660 kilo zat in pakketten die verstopt waren in koffiebalen. Er zijn voor die vangst nog geen aanhoudingen verricht.

Record

Het OM bevestigt dat er nog nooit zoveel coke in de Rotterdamse haven is onderschept in een jaar. Een cokevangst van afgelopen februari droeg daar flink aan bij: er werd toen 1500 kilo ontdekt in een container met Braziliaanse mango's.

En dan is het jaar nog niet voorbij. De laatste maanden van het jaar staan erom bekend dat er relatief veel coke wordt onderschept. Vorig jaar werd in 2018 in de haven van Rotterdam in het hele jaar ongeveer 19.000 kilo ontdekt.