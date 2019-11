Fout op fout gemaakt rond Philip O., de man die Joost (38) zomaar doodstak in metro

Joost Wolters, cyberspecialist, was een willekeurig slachtoffer van Philip O. Hij zat op 27 juli 2017 in de overvolle metro 53 onderweg naar huis, toen hij werd doodgestoken door Philip O., een psychiatrisch patiënt die op onbegeleid verlof was.

Philip O. stak meerdere keren met een schilmes in de rug van het slachtoffer. De dader van de metromoord was in behandeling op de gesloten afdeling van het AMC.

Snoeihard rapport

De inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de dodelijke steekpartij en komt vandaag met een snoeihard rapport. In de twaalf jaar voordat O. zijn daad pleegde, was hij veroordeeld voor diverse misdrijven. Niet alle opgelegde straffen en maatregelen werden uitgevoerd zoals zou moeten, schrijft de inspectie.

Overheidsdiensten en hulpverleners werkten ook langs elkaar heen. Bovendien is op cruciale momenten niet ingegrepen, terwijl dat wel had gekund en gemoeten.