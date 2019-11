Angela vecht al jaren tegen anorexia: 'Ik vond nergens hulp die werkte'

Betere zorg en snellere herkenning van de ziekte: dat is hard nodig, vindt Angela. Bij haar werd de ziekte veel te laat erkend. "Rond mijn 15de ging het al heel slecht. Ik at weinig en extreem gezond." Haar ouders zagen dat het niet goed ging. "Maar toen we naar de huisarts gingen, zei hij dat het wel goed zou komen."

Ouders pleasen: klein beetje eten

Het was voor Angela een trigger om juist nog minder te gaan eten. "En heel extreem te gaan sporten. Drie keer per week, heel veel hardlopen. De kilo's vlogen eraf. Het gaf me een heerlijk gevoel. Er waren dagen bij dat ik zo goed als niets at. Hooguit een klein beetje bij het avondeten, om mijn ouders te pleasen."

Begin 2017 ging het zo slecht, dat ze nog geen 40 kilo woog. Ze moest acuut hulp krijgen. "Ik kwam op een wachtlijst en na twee maanden was er een plekje."

Te laat. "Ik kwam onder de 39 kilo en moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar is alle zorg gericht op bijvoeden. Je moet aankomen. Ik kreeg van die drankjes. Die dronk ik, want ik wilde absoluut niet aan de sondevoeding. Daar was ik doodsbang voor."