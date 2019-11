Verpakkingsregels overtreden: te zware whiskey- en shampooflessen

Afvalpreventie

Een verpakking lichter maken kan, maar vergt wel aanpassingen van bedrijven, aldus Ten Klooster. "Een hele keten is afgestemd op een fles. Verandert een ontwerp dan moet alles veranderen. Dat vergt een grote investering in magazijnen en in de distributie."

Onderzoeker Van Duin vindt het vreemd dat er allerlei afspraken zijn gemaakt over recycling maar er weinig wordt gedaan aan afvalpreventie. De bal ligt wat hem betreft bij bedrijven.

Tientallen procenten besparen

Glas is nog goed recyclebaar, maar kunststof een stuk minder. Volgens Van Duin kan er al veel bereikt worden als flessen voor wasverzachter bijvoorbeeld maximaal 10 procent meer wegen dan de lichtste fles. "Het zou een besparing van tientallen procenten betekenen."

Kijkend naar shampoo is de lichtste fles nog 27 gram zwaarder dan het afgesproken gewicht van 23 gram waar de branche zich in 1994 voor inzette, stelt Recycling Netwerk. Unilever was, net als Johnnie Walker, niet direct bereikbaar voor commentaar. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets gebeurt bij bedrijven.

Unilever werkt sinds vorig jaar samen met startup Ioniqa. De bedrijven ontwikkelen samen een technologie om PET-afval (zoals een shampoofles) om te zetten in zuivere plastic grondstoffen. Andere bedrijven zeggen in ieder geval te kijken naar duurzame verpakkingen.