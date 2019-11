Mishandeling conductrice (63) maakt veel los: 'Zo'n laffe, lage daad'

Uitzonderlijke mishandeling

Conducteuren hebben vaker te maken met mishandeling, maar deze gebeurtenis is bijzonder, vervolgt de woordvoerder van de NS. De man heeft de mishandeling van tevoren gepland en is pas 'later' verhaal gaan halen.

De conductrice had de man al in de trein aangesproken omdat hij geen geldig kaartje had. In de trein leek de boel in eerste instantie gesust omdat er werd afgesproken dat hij op station Breda een kaartje zou kopen. Maar eenmaal op het station Breda sloegen alle stoppen door. "De man heeft de conductrice op het station van achteren aangevallen en knock-out geslagen. Zonder iets te zeggen. Pas later besefte de conductrice dat het de man was van het ongeldige vervoersbewijs."

Heftige gebeurtenis

Het slachtoffer is meteen naar de huisarts gegaan. De verwondingen vielen naar omstandigheden mee.

"Daarom wilde ze de volgende dag weer aan het werk gaan."