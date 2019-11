Coalitie onderzoekt: 100 kilometer per uur overdag, gas geven 's nachts

Vanochtend was er opnieuw coalitieoverleg om een oplossing te vinden voor het stikstofprobleem. "We zijn weer een stap verder", zei premier Rutte na afloop. "Maar het gaat nog even duren."

Overal de snelheid verlagen naar 100 kilometer per uur levert de meeste stikstofreductie op, maar dat ligt vooral bij de VVD gevoelig. Daarom wordt nog gekeken naar andere varianten. "Elke berekening geeft weer meer duidelijkheid, maar roept ook weer vragen op", zegt minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen.