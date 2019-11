Zorgen om zwartepietdiscussie: 'Bereidheid tot geweld neemt toe'

"Misschien komen we wel tot een compromis over hoe piet eruit moet komen te zien", zegt politicoloog Heleen Schols. Zij promoveerde in september op de zwartepietdiscussie. "Maar we doen onszelf tekort door te zeggen: nu is het gesprek klaar. Die gaat niet om het uiterlijk van deze figuur."

Meer dan een paar jaar

Volgens Schols gaat de discussie om veel essentiëlere zaken. Wat is racisme? Wie hebben het recht iets te zeggen over de Nederlandse identiteit en geschiedenis? En wie mag er een oordeel hebben over onze tradities? "De discussie is niet meer dan een symptoom. Het gaat over zulke belangrijke, cruciale dingen dat daar meer dan een paar jaar voor nodig is."

Het incident in Den Haag 'is natuurlijk heel extreem', zegt Schols. "Het is niet zo dat de rest van de samenleving hier snel een voorbeeld aan zal nemen. De meeste mensen keuren geweld af. En gelukkig maar. Want los van wat je er inhoudelijk van vindt: door iemands recht op vergadering of het uiten van een andere mening te beperken, verliezen we iets als samenleving."