Regen en wind: oppassen voor kinderen die Sint-Maarten vieren

Of kinderen vanavond beter binnen kunnen blijven met Sint-Maarten? "Zo ver wil ik niet gaan", zegt de RTL-weerman. "Maar oppassen kan geen kwaad vanwege de harde wind. Lampionnen moeten goed vastgehouden worden."

En een paraplu is ook geen overbodige luxe.

Regen en wind

Sint-Maarten wordt traditiegetrouw op 11 november gevierd. Door het hele land worden Sint-Maartenoptochten gehouden. Kinderen gaan langs de deuren, bellen aan om een liedje te zingen en halen snoep op.

De 11de van de 11de is ook de officiële aftrap van het carnavalsseizoen. In het zuiden van het land staan de hele dag duizenden hossende carnavalisten buiten feest te vieren.

Het weer is een stuk minder feestelijk: regen en wind staan er op het programma. "De wind bereikt aan het begin van de avond zijn hoogtepunt. In de kustgebieden kan het met windkracht 7 echt hard gaan waaien. En ook landinwaarts staat er veel wind. Niet heel fijn voor de kinderen die lampionnen dragen of de carnavalvierders die dan nog buiten staan te hossen."

In de westelijke provincies kan zelfs nog een klap onweer vallen.