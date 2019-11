Karlijn (11) zoekt een nier: 'De nood is zo hoog, dat we op Facebook oproep doen'

Aanslag op je lichaam

Momenteel werkt de donornier nog voor 25 procent. "Karlijn zal binnen nu en een jaar een nieuwe niertransplantatie nodig hebben. Als ze die niet krijgt, dan moet ze aan de dialyse. Dat is echt overleven. Urenlang, meerdere dagen per week aan zo'n dialyse-apparaat. Ze wordt dan zo ziek en kan niet naar school. Een aanslag op je lichaam is het."

Daarom wordt alles op alles gezet om een nieuwe nier te vinden. Niertransplantaties bij kinderen komen weinig voor. Het gebeurt zo'n 25 keer per jaar, blijkt uit cijfers.

"Als we het via de officiële weg doen, moet ze in het ergste geval vier jaar wachten. Haar nier gaat steeds verder achteruit, zo lang hebben we niet."

Je hebt geen keuze

Hoe het gezin zich staande houdt? "Het is zwaar, heel zwaar. Maar je moet verder. Je hebt geen keuze" vertelt Celester. "Karlijn is soms best bang en heeft veel vragen maar ze is ook heel dapper en stoer. Ze gaat gewoon naar school, ze zit in groep 7 en doet hard haar best. Ik ben ongelooflijk trots op haar. Een doorzetter is het."