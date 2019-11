Kick Out Zwarte Piet eist betere beveiliging: 'Politie en overheid aan zet'

De actiegroep zegt dat de overheid de veiligheid van de demonstranten tot op heden niet heeft kunnen garanderen.

De komende maanden gaat de groep in twaalf gemeenten protesteren bij de sinterklaasintochten. "Politie en overheid zijn nu aan zet. Keer op keer worden we belaagd. Als wij het gevoel krijgen dat we niet beschermd worden, willen we extra beschermd worden."

Bestookten het pand met vuurwerk

De roep om extra beveiliging komt nadat het vrijdagavond helemaal verkeerd ging. Voorstanders van zwarte piet verstoorden in Den Haag een bijeenkomst van de actiegroep, waarbij zo'n 60 tot 70 mensen aanwezig waren. Ze bestookten het pand met vuurwerk, gooiden ramen in en vernielden geparkeerde auto's.

Vijf verdachten werden gearresteerd. Vier van de vijf opgepakte mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten.