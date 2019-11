Verongelukte wintersporters in Tirol waren 'heel ervaren jongens'

Van de twee slachtoffers is alleen bekendgemaakt dat de 33-jarige man uit de provincie Utrecht komt. Ze werden snel gelokaliseerd door een reddingsteam met lawinehonden en een van hen was er nog in geslaagd zijn lawine-airbag te activeren, maar dat was tevergeefs.

Eerste fatale ongeluk

Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale skiongeluk van dit seizoen. De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico's, met name in het hooggebergte.