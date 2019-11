Vertraging en alle hens aan dek: schade 'vliegtuigkaping' valt mee

Hoog eigen risico, hoge dekking

Volgens Paul Muller van verzekeraar Allianz Benelux zijn luchtvaartmaatschappijen vaak goed verzekerd bij dit soort incidenten. Hij kent de specifieke verzekeringssituatie van Air Europa niet, maar Allianz heeft een aparte tak voor luchtvaartverzekeringen.

"De piloot in kwestie is in dienst van het bedrijf. Als hij een fout begaat - of hij nou een vaas omstoot of een verkeerde code intoetst - valt dat doorgaans onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering", zegt Muller.

In een standaardpolis is materiële en fysieke schade gedekt, zegt Muller. "Dit is puur vermogensschade. Er is geen bloed, er zijn geen deuken, er wordt alleen financieel schade geleden door partijen. Vaak zijn luchtvaartmaatschappijen daar apart voor verzekerd. Dan heb je een hoog eigen risico, maar ben je wel heel breed gedekt."