Foutje, bedankt: hoe werkt zo'n kapingsalarm in de cockpit?

"Een transponder is een apparaat aan boord dat normaal gesproken via een radiosignaal vertelt wie je bent en waar je zit. Dat wordt gebruikt om een vliegtuig te identificeren", zegt Melkert.

Code 7500

Die code krijgt ieder vliegtuig bij vertrek van de luchtverkeersleiding. "De piloot moet die code intoetsen, of eigenlijk indraaien, op de transponder. Daarna druk je op verzenden en dan weet de verkeerstoren: dit is dat vliegtuig, en het vliegt op dit moment op die plek en hoogte."

Maar via zo'n transponder kun je ook noodsituaties melden. "Er is internationaal ook een reeks codes afgesproken die je kunt indraaien voor als er iets aan de hand is. Eén daarvan is de code voor een kaping. Die code is 7500. Als je die uitzendt, slaat iedereen groot alarm en gaat het hele circus draaien."

Protocol geactiveerd

Dat hebben we kunnen zien op Schiphol. Volgens Air Europa heeft de piloot per ongeluk 'een waarschuwing geactiveerd die protocollen voor ontvoeringen op de luchthaven lanceert'.