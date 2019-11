Verdachte bioscoopmoorden Groningen blijft voorlopig in cel

Gedwongen opname

S. stond een paar weken geleden op het punt gedwongen te worden opgenomen. Het opnameverzoek van zijn behandelaar moest nog door de rechter worden bekeken. Het verzoek voor de gedwongen opname was er al, maar een rechter moest hier nog een oordeel over vellen.

De GGZ-medewerker die de 33-jarige Rotterdammer in behandeling had, wilde dat de verdachte gedwongen zorg zou krijgen, zo vertelde de woordvoerder eerder aan RTL Nieuws. "De procedure is gestart, maar het heeft niet tot gewenst resultaat geleid. Ook voor ons is het een schok"