Zestien mensen, onder wie 4 kinderen, gevonden in vrachtwagen IJmuiden

Volgens NH Nieuws zou de chauffeur zich vanochtend gemeld hebben bij de toegangspoort voor de ferry naar Engeland. Daar zou hij gemeld hebben dat er geluiden uit zijn trailer kwamen, waarop de truck werd onderzocht. Zo werd de groep mensen gevonden.

Mensensmokkel

Het gaat om één vrouw, elf mannen en vier minderjarige jongens met verschillende nationaliteiten. Waar ze precies vandaan komen is nog niet duidelijk.

De politie onderzoekt de zaak inmiddels en bevestigt aan RTL Nieuws dat de chauffeur van de truck is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Truckdrama Engeland

Twee weken geleden werden 39 lichamen gevonden in een vrachtwagen in Engeland. Die vrachtwagen maakte via de Belgische kust de oversteek naar Engeland. De slachtoffers, volgens de politie in Essex 38 volwassenen en een tiener, zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden.