Na mantelzorgen in een zwart gat: 'Leven weer oppakken is moeilijk'

Tijd nemen

Het advies dat mensen krijgen? "Neem de tijd om te rusten en te rouwen. Mensen hebben lange tijd op hun tandvlees gelopen, het is belangrijk dat ze de tijd nemen om daarvan bij te komen en ruimte maken voor hun eigen verdriet."

Iemand die weet hoe belangrijk dat is, is Dorothee (70). Uit angst voor het zwarte gat zorgde zij dat ze tijdens het ziekbed van haar man zoveel mogelijk contact bleef houden met vrienden, en snel na zijn dood begon ze met vrijwilligerswerk. "Ik wist dat dat zwarte gat er anders zou komen. André en ik waren 40 jaar samen geweest, waarvan we 20 jaar samen hadden gewerkt in onze eigen zaak. Kinderen hebben we niet, en verder is er ook nauwelijks familie die me kon opvangen."

Zuurstof

André was ruim zes jaar ziek nadat hij een medicijn had gekregen tegen een hartritmestoornis. Door dat medicijn raakten zijn longen zo zwaar beschadigd, dat hij twee weken op de intensive care lag. De rest van zijn leven was hij afhankelijk van zuurstof.

"In het begin kon hij bijna alles nog, maar het werd steeds minder. Na vijf jaar kon hij alleen nog in bed liggen en op de bank zitten. Dat was heel triest, hij was altijd enorm energiek geweest, nu zat hij als een zielig hoopje mens op de bank. En toen kreeg hij ook nog vasculaire dementie, waardoor hij heel boos werd."