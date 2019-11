Man die automobilist in nek stak, probeerde ook brand te stichten

De man die gisteravond een andere man in zijn nek stak in Heeswijk-Dinther, heeft ook geprobeerd brand te stichten in het bedrijfspand van de vader van het slachtoffer. Eerder ging de politie uit van een verkeersruzie, maar nu lijkt het toch anders te liggen.

"Waar we eerder dachten dat dit met een verkeersruzie te maken had, lijkt het er nu op dat het slachtoffer een verdachte van brandstichting heeft overlopen", meldt de politie in een persbericht. Klemgereden Het slachtoffer zou op een bewakingscamera gezien hebben dat iemand zich verdacht gedroeg rond het bedrijfspand van zijn vader. Daarop is hij in de auto gestapt en zou hij de verdachte hebben klemgereden. Daarop ontstond volgens de politie 'een handgemeen' waarbij het slachtoffer werd gestoken. Daarna is de verdachte er vandoor gegaan. Uit het ziekenhuis Het slachtoffer kon zelf de ambulance bellen en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis weer verlaten. De politie is nog op zoek naar de dader en vraagt getuigen zich te melden.