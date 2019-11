Man in nek gestoken na verkeersruzie in Brabant, dader op de vlucht

Een automobilist is afgelopen nacht op de Morgenstond in het Brabantse Heeswijk-Dinther neergestoken na een verkeersruzie. Het slachtoffer werd van de weg gedrukt en reed in op een schutting.

Na de aanrijding is de dader uit zijn wagen gestapt en heeft volgens de politie het slachtoffer in zijn nek gestoken. Daarna is hij gevlucht. 'Serieus gewond' De gewonde is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. "Hij is behoorlijk serieus gewond geraakt", aldus een politiewoordvoerder. De politie is op zoek naar de dader en kan nog niets zeggen over de identiteit van zowel dader als slachtoffer.