Chaos op de weg: samenloop van omstandigheden zorgt voor veel file

Over de situatie in Amsterdam roept een woordvoerder van Rijkswaterstaat op: "Als het niet nodig is, blijf hier dan weg." Ook de N-wegen lopen inmiddels vast, omdat het verkeer langs alle mogelijke routes weg probeert te komen.

Vooraf kregen automobilisten al het dringende advies de snelweg A10 Zuid indien mogelijk te mijden, zegt een woordvoerder. "Normaal rijden hier 10.000 auto's over de A10 tijdens de avondspits. Per dag zelfs honderd- tot tweehonderdduizend auto's. Daarom waarschuwden we al: hou hier rekening mee."

'Enige mogelijkheid'

Rijkswaterstaat had drie aaneengesloten dagen nodig om de werkzaamheden uit te voeren. "We krijgen veel vragen waarom we dit niet in de herfstvakantie hebben gedaan, maar dat lukte qua planning nou eenmaal niet. Dit was de enige mogelijkheid."

Maandagochtend gaat de weg naar verwachting weer open.