Advocaten eisen terughalen 23 vrouwen en 56 kinderen van IS-strijders

Volgens Seebregts is er ook veel geweld in de kampen waar de vrouwen met hun kinderen verblijven. "Tenten worden in brand gestoken en men is bang dat de kampen in handen vallen van Assad." Hij waarschuwt dat de kinderen in de kampen kunnen radicaliseren en gerekruteerd worden voor de jihad. Volgens Seebregts is er geen twijfel: de vrouwen en kinderen moeten terug naar Nederland.

'Bedreiging voor veiligheid'

Maar als het aan de landsadvocaten ligt, gaat dat niet zomaar gebeuren. Zo zegt advocaat Reimer Veldhuis: "Het kabinet ziet de vrouwen, net zo goed als de mannen, als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Hun terugkeer brengt risico’s met zich mee." Daarnaast zouden de vrouwen zelf naar Syrië zijn gereisd en hebben ze zich pas eind 2018 of in 2019 gemeld in de kampen, stelt de advocaat. "Ze hebben zich dus tot het laatst bij IS opgehouden."