Rechter: verbouwing circuit Zandvoort kan doorgaan

De zaak was aangespannen door belangenclub Mobilization for the Environment en de Stichting Duinbehoud. Die partijen eisten dat de milieuvergunning, die nodig is voor de bouwwerkzaamheden en het verrijden van de Formule 1-race in mei van volgend jaar, wordt vernietigd.

Nieuwe tribunes

Vorige week gaf de provincie Noord-Holland die milieuvergunnning af, waardoor er maandag kan worden begonnen met de bouw van onder meer nieuwe tribunes en aanpassingen aan het circuit.

De provincie oordeelde dat het circuit zich aan de strenge regels voor stikstofuitstoot houdt en aan heeft kunnen tonen dat de stikstofuitstoot de komende jaren zelfs minder wordt.