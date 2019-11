Ook in hoger beroep geen straf voor stelen kip Jip

De Werd werd opgepakt, maar weigerde een boete te betalen die ze kreeg opgelegd vanwege diefstal. Daarom moest ze in december vorig jaar voor de rechter verschijnen. Die beoordeelde dat De Werd de kip niet had gered, maar had gestolen. De vrouw werd daarom wel veroordeeld, maar kreeg geen straf opgelegd omdat de zaak zo lang had geduurd en ze nog geen strafblad had.

'Gedrag van verdachte is ernstig'

Het gerechtshof gaat nu mee in die beslissing van de rechtbank. In de uitspraak staat: "Het hof vindt het gedrag van de verdachte ernstig, omdat zij voor eigen rechter speelde en dat kan niet getolereerd worden. Omdat de diefstal echter bijna 4 jaar geleden is gepleegd, de verdachte geen strafblad heeft en de kip kort na de diefstal is geretourneerd, legt het hof geen straf op."