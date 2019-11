Ontuchtzaak ex-officier van justitie van de baan na fout OM

De zaak was in behandeling bij twee officieren van justitie van het Amsterdamse parket, meldt de rechtbank, maar dat was tegen de afspraken in. Want de verdachte hoofdofficier van justitie en de officieren die het onderzoek deden, waren beiden werkzaam in het arrondissement Amsterdam.

Onpartijdige vervolging

Daarom had de Hoge Raad de zaak verwezen naar de rechtbank Den Haag. De raad bepaalde daarbij nadrukkelijk dat Haagse officieren van justitie de zaak moesten doen en niet de twee Amsterdamse aanklagers bij wie de zaak aanvankelijk was ondergebracht.

Dit om te zorgen voor een onpartijdige vervolging en berechting van de verdachte.

Schijn van bevoordeling

Maar het OM pakte het anders aan: het liet de zaak bij de Amsterdamse officieren, die als 'plaatsvervangend officieren in Den Haag' opereerden. Volgens de Haagse rechtbank is dat in strijd met de wet en met de beslissing van de Hoge Raad.

"Een officier van justitie die wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit moet worden vervolgd op zo’n manier dat de schijn van bevoordeling of benadeling van hem wordt vermeden. Dat is hier nu niet gebeurd", schrijft de rechtbank in een persbericht.

Hoger beroep

Het gevolg is dat het OM 'niet ontvankelijk' is geworden. Daarmee mag de verdachte niet meer vervolgd worden. Het OM zou gezegd hebben dat het die fout nog kon herstellen, maar de rechter was het daar niet mee eens en stopte de rechtszaak.

Het OM kan nog wel tegen deze beslissing in hoger beroep gaan.