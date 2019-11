Wantrouwen bij ouderen door bloedprikbende: 'Ben jij wel een echte?'

Deur op slot

Ook bij Diagnostiek voor U, die dagelijks honderden patiënten prikt in Eindhoven en omgeving, herkennen ze dat sommige patiënten wantrouwender zijn geworden sinds de bloedprikbende in het nieuws komt. "Laatst was er een patiënt die de deur op slot draaide zodra onze medewerker binnen was, zodat diegene niet meer naar buiten zou kunnen, mocht hij kwaad in de zin hebben. Of dat nu een slimme zet is, is de vraag", zegt een woordvoerder.

Ook krijgen ze dagelijks tientallen telefoontjes van ongeruste patiënten die willen checken of hun afspraak doorgaat. "Ook willen ze weten hoe ze kunnen controleren of een medewerker daadwerkelijk namens ons komt. Daarom hebben we een aantal tips op onze website geplaatst."