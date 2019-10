Klimaattop Chili afgelast, activisten zeilen toch door naar Zuid-Amerika

'Doel blijft overeind'

Vandaag, een dag later, is de stemming aan boord van de Regina Maris 'onverwachts toch best wel goed'. Na overleg hebben de jongeren besloten tóch door te zeilen naar Zuid-Amerika. "We vertrekken vanmiddag, het is ongeveer tien of elf dagen zeilen naar Belém."

De komende tijd wordt duidelijk waar de klimaatconferentie alsnog gehouden wordt. "We hebben gekeken wat op dit moment belangrijk is, en dat is de impact van ons project vergroten. We willen de reisindustrie verduurzamen en eerlijker maken. Dat doel blijft overeind, of de klimaattop nu in Chili is of ergens anders."

Zowel Costa Rica als Bonn wordt genoemd als mogelijke alternatieve locatie voor de klimaattop.