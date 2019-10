Baasjes krijgen cel en taakstraffen voor organiseren hondengevechten

Unieke zaak

Het is de eerste keer dat de rechtbank personen voor een dergelijk feit heeft veroordeeld; nooit eerder stonden mensen hiervoor terecht. Eerder gaven de verdachten al toe dat ze hun honden hadden laten meedoen aan gevechten, maar ze ontkenden zo'n gevecht ook georganiseerd te hebben.

De politie kwam de verdachten in 2016 al op het spoor nadat een wijkagent een usb-stick in zijn postvak had gevonden. Daarop stond de eerste anonieme tip in deze zaak, zo bleek. Op de stick waren videobeelden te zien van een hondengevecht. Later in het jaar volgde er nog een anonieme tip, waarbij werd aangegeven dat er regelmatig hondengevechten werden georganiseerd in Amersfoort.

Bloederige videobeelden

De minimale inzet zou 500 euro zijn, de maximale inzet 3000 euro. Hierna startte de politie een groot onderzoek en na het zien van verschillende 'bloederige videobeelden' en het lezen van vele appgesprekken was er dit jaar genoeg bewijs voor een zaak.