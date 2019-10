Krabben in Nederland, eerste officiële vorstdag een feit

Ook al vroor het de afgelopen dagen op sommige plekken al in Nederland, voor een landelijke vorstdag moet het ook vriezen in De Bilt. En dat gebeurde vannacht voor het eerst na de zomer. "Vanochtend rond half acht was het -0,5 graden in De Bilt, daarmee is het echt een koude start van de donderdag", vertelt Huizinga.

"Maar op sommige andere plekken was het nog veel kouder. In Lelystad bijvoorbeeld, daar daalde het kwik naar -2,5 graden."

