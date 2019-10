Eerste bouwmachines voor protest aangekomen op Malieveld

De bedoeling is dat er in de loop van de avond en nacht in totaal zo'n 1000 machines naar het Malieveld worden gebracht. Op die manier willen de actievoerders laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels. De sector zegt dat die problematisch uitpakken voor bedrijven en eist snelle actie van de overheid.

Strengere regels

De bouwbedrijven hebben niet alleen last van de strengere stikstofregels, ook het afvoeren van grond mag in veel gevallen niet meer, sinds ontdekt is dat daar giftige PFAS-stoffen in kunnen zitten.