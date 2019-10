Politieapparatuur gestolen op plaats van onderzoek

Volgens de politie, die de vermissing van de spullen zelf bekendmaakte, stonden op de SD-kaart foto's van twee onderzoeken. Doordat die nu in handen zijn gekomen van een onbevoegde, is sprake van een datalek.

Wapens gevonden

De forensische opsporing was gisteren bezig met een onderzoek aan de Vrouwenlaan in Zwolle, waar wapens waren gevonden. Foto's van die wapens staan op de verdwenen SD-kaart, net als foto's van een voertuig die tijdens een ander onderzoek waren gemaakt.

De politie zegt dat de rechercheur bij terugkomst op het bureau ontdekte dat hij de camera en de koffer met verpakkingsmaterialen kwijt was. Toen hij vijf minuten later terugging naar de locatie van het onderzoek, bleek dat ze weg waren. Onduidelijk is of de spullen zijn gestolen toen de forensische opsporing aan het werk was, of dat hij ze is vergeten en ze daarna zijn gestolen.

Tweede keer

Een paar weken geleden verloor de forensische opsporing ook een koffer met verpakkingsmateriaal voor sporenonderzoek. Dat gebeurde tijdens het onderzoek dat werd uitgevoerd nadat een man met zijn auto was ingereden op een terras in Deventer. Die koffer werd snel teruggebracht door een alerte omstander.