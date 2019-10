Mannen die teefjes betastten tijdens hondenshows niet vervolgd

Een paar maanden later gebeurde hetzelfde in Zutphen tijdens de internationale hondenshow Euro Bull Expo. Toen hebben agenten die aanwezig waren bij de show het zelf waargenomen. In beide gevallen heeft de politie na verschillende aangiftes maandenlang onderzoek gedaan of er strafbare handelingen hebben plaatsgevonden.

Volgens Karen Soeters van de dierenwelzijnsorganisatie House of Animals was daar geen twijfel over. Zij stelde dat het ging het om 'seksuele handelingen'. Vermoedelijk werden die uitgevoerd om de honden rustig te krijgen tijdens de tentoonstelling.

'Zeer ongepast'

Meerdere dierenartsen die voor RTL Nieuws de video's en foto's hadden bestudeerd, verklaarden daarnaast dat de vulva van de teefjes werd gemasseerd. Een dierenarts stelde: "De hand en de vingers van de eigenaar zijn geplaatst op de plek waar het genitaal apparaat zit van de hond."

"Het heeft er alle schijn van dat de man zijn vinger in de vulva stopt en heen en weer beweegt/stimuleert. Hoe dan ook lijkt ons dit zeer ongepast in welke situatie dan ook, en is dit niet gebruikelijk om te doen tijdens een hondenshow."