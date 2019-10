'Narcist vreselijk voor anderen, maar heeft zelf minder stress'

Narcisme wordt gekenmerkt door een obsessie met het eigen uiterlijk, de eigen persoonlijkheid, egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen.

Waar narcisme in het algemeen wordt gezien als iets negatiefs, wilden onderzoekers van de Queen's University in Belfast weten of narcisme ook voordelen heeft. Dat meldt de BBC.

Minder stress

Uit het onderzoek van Queen's University blijkt dat narcisten minder gevoelig zijn voor negatieve gedachten over zichzelf. Ze hebben een lager stressniveau en ervaren het leven zelf minder snel als stressvol. Ook hebben ze veel zelfvertrouwen en een groot gevoel van eigenbelang.

Dit zijn volgens de onderzoekers eigenschappen die bijvoorbeeld op de werkvloer en in het sociale leven goed van pas kunnen komen. De conclusie van het onderzoek is dan ook dat 'niet alle dimensies van narcisme goed zijn, maar dat sommige aspecten wel een positief effect kunnen hebben op iemands eigen welzijn'.

Angst en verslaving

Dat narcisten zich heel goed kunnen voelen over zichzelf, wordt beaamd door ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman. "Narcisten zijn in het eerste contact vaak heel charmant, waardoor ze in een groep vaak snel als leider gekozen worden. Ze zijn minder bezig met aardig gevonden te worden, ze vinden het vooral belangrijk dat anderen hen speciaal en bijzonder vinden."