Boeren gaan zelf door hen beschadigde gebied Malieveld herstellen

Waardering

De terreineigenaar 'waardeert deze genereuze gebaren zeer', schrijft hij op zijn website. "Het Malieveld in Den Haag is van oudsher de plek waar mensen samenkomen om hun stem te laten horen of om zich te vermaken. Het terrein wordt intensief gebruikt. Verwacht mag worden dat gebruikers er netjes en respectvol mee omgaan, zodat ook groepen ná hen er gebruik van kunnen maken."

Er gaan onder andere een bedrijf aan de slag dat specialist is in grondbewerking en zaaitechniek en een bedrijf dat gespecialiseerd is in landbouwmachines. Daarnaast zijn er bedrijven die gratis (gras)zaden leveren.

De organisator van de eerste demonstratie stelt daarnaast geld beschikbaar om de overige kosten voor de herstelwerkzaamheden te dekken. Die werkzaamheden kunnen overigens volgend jaar in het voorjaar pas beginnen, want dan is het gebied minder nat en de temperatuur hoger.