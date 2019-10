Politie vernietigde cruciaal document in zaak oud-Transaviapiloot Julio Poch

Geheime ambtsberichten

Grapperhaus heeft ook nog geen melding gemaakt van ambtsberichten van de top van het OM aan Hirsch Ballin over het onderzoek naar Poch uit november 2007 en februari 2008. Grapperhaus beschikt hier ook over.

Nadat in 2007 werd bericht dat het onderzoek naar een mogelijke oorlogsmisdadiger werd stilgelegd omdat dat niet kansrijk zou zijn, raakte de minister betrokken. Hirsch Ballin en het OM vreesden 'straffeloosheid' en wilden het onderzoek voortzetten. Dat leidde tot de dienstreizen naar Argentinië, en, uiteindelijk, de arrestatie van Poch in Spanje in september 2009.

Onder de pet

"Het heeft er alle schijn van dat informatie zo lang mogelijk onder de pet moest worden gehouden", zegt de advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops. Met zijn cliënt was hij in het voorjaar van 2018 namelijk naarstig op zoek naar informatie over de rol die Nederland heeft gespeeld bij de arrestatie en uitlevering van Poch aan Argentinië.

Poch was toen net drie maanden vrij. Hij wil een schadevergoeding en probeerde juist in die fase via de rechter af te dwingen dat Hirsch Ballin en anderen als getuige konden worden gehoord.