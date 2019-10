Zoon (61) krijgt 14 jaar cel en tbs voor doden en begraven moeder

Het lichaam van de 79-jarige Mona Baartmans werd op 31 oktober vorig jaar gevonden in het Zuid-Hollandse Heinenoord. De vrouw uit Delft verdween op 23 september, nadat ze haar man had bezocht in een verpleeghuis in Den Haag.

Gewurgd op parkeerplaats

De oudste zoon, Ton L. uit Oud-Beijerland, werd al snel opgepakt. Hij gaf toe dat hij zijn moeder had gewurgd op de parkeerplaats van het verpleeghuis, maar hij zei dat dat in een opwelling gebeurde. Diezelfde nacht begroef hij haar stoffelijk overschot in een bos.