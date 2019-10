Middelbare school in Dordrecht beklad door anti-zwartepietactivist

"Lieve sint, help ik schaam mij diep. Mijn school sponsort racisme en is niet inclusief. Graag zou ik hierover praten, maar de school zal me haten", zo staat geschreven op de gevel van de middelbare school.

'Geen uitnodiging gehad voor een gesprek'

Vermoedelijk is het er dit weekend opgespoten, vertelt Hans Dekker, rector van de school. "De mededeling heeft mij enorm verbaasd. We hebben geen enkele uitnodiging gehad van een leerling om hierover in gesprek te gaan."

De directeur heeft alleen tijdens de herfstvakantie vorige week een mail gehad van de Dordtse afdeling van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. "Daarin wordt ons gevraagd afstand te nemen van het ondersteunen van zwarte piet. Ik betwijfel daarom of de bekladding is gedaan door een leerling of door iemand anders."