Pathé: schoonmakers gedood, echtpaar werkte al jaren samen

De twee personen die gisteren om het leven zijn gekomen in de Pathébioscoop in Groningen, waren al jaren schoonmaker bij de bioscoopketen. Dat laat Pathé in een reactie weten. Het gaat om Gina (56) en Marinus (55), een echtpaar uit het dorp Slochteren.

De politie geeft aan dat ze vooralsnog geen aanwijzingen hebben dat de verdachte en het echtpaar elkaar kenden. Ze werkten beiden al jaren voor het schoonmaakbedrijf GOM. Dat bedrijf laat weten dat de gebeurtenissen 'een schok voor ons allen' is. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden, maar uiteraard ook naar de naaste collega's van de slachtoffers." Een misdrijf De lichamen werden gisteren rond 09.20 uur gevonden, daarna startte de politie een groot onderzoek. Al snel werd duidelijk dat Gina en Marinus door een misdrijf om het leven zijn gekomen. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie", schrijft Pathé op Twitter. "Slachtofferhulp is ingeschakeld voor onze collega's in Groningen." Verdachte aangehouden Gisteravond maakte de politie bekend dat ze op zoek was naar Ergün S. uit Rotterdam. Ze deelden zijn signalement en vier foto's. De man kon vanochtend worden aangehouden bij een tankstation in Groningen. Bij de aanhouding zijn schoten gelost door de politie en de verdachte is hierbij gewond geraakt. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Lees ook Verdachte bioscoopdoden Groningen neergeschoten en aangehouden Het is nog altijd onduidelijk of er een link is tussen de man en de twee doden. De Pathébioscoop op het Gedempte Zuiderdiep blijft ook vandaag nog gesloten voor onderzoek. "De voorstellingen zijn dit weekend bij Pathé Groningen afgelast", schrijft de keten verder in een reactie. "Alle bezoekers die voor dit weekend een ticket hebben gekocht, krijgen hun geld terug."